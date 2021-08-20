Uçağa binerken aşı zorunlu mu 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen PCR testi hakkında detaylar merak ediliyor. Aşısız çeşitli alanlarda zorunlu hale getirilen PCR testi hakkında PCR testi zorunlu mu konusu merak ediliyor. Peki, Uçağa binerken aşı zorunlu mu?
Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs aşısı ve PCR testi kararları açıklandı. Peki, Uçağa binerken aşı zorunlu mu? İşte, yen kabine kararları ve Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, sorusunun yanıtı.
UÇAĞA BİNERKEN AŞI ZORUNLU MU
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Açıklamada PCR testi yaptırması zorunlu olan kişiler belirtildi.
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