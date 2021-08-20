Uçağa binerken aşı zorunlu mu 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen PCR testi hakkında detaylar merak ediliyor. Aşısız çeşitli alanlarda zorunlu hale getirilen PCR testi hakkında PCR testi zorunlu mu konusu merak ediliyor. Peki, Uçağa binerken aşı zorunlu mu?