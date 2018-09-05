Koruyucu Aile 3 Yıldır Baktıkları Çocukları Evlat Edindi, Müjdeli Haberi Doğum Gününde Verdi

3 yıl önce yanlarına aldıkları üç çocuğa koruyucu ailelik yapan Paige ve Daniel Zezulka çifti, evlat edinme belgelerini tamamladılar. Bu mutlu haberi, en büyük kardeş Ivey'in doğum gününde verdiler. O duygu dolu anlar kamerayla kaydedildi.

ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Pagie ve Daniel çifti 3 yıl önce üç çocuğu yanlarına aldılar ve koruyucu ailelik görevini üstlendiler.Koruyucu ailelik yaptıkları üç yıl içinde çocuklarla aralarında bir duygusal bir bağ kuran çift, evlat edinme kararı aldılar ve belgeleri hazırladılar. Bu belgeleri çocuklara göstermek için özel bir gün seçmek isteyen çift, en büyük kardeş Ivey'in doğumgününde belgeleri çocuklara gösterdiler. Yaşanan duygu dolu anlar kamerayla kaydedildi.