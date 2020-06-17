Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavruların büyütüp uçuruyorlar
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Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavruların büyütüp uçuruyorlar

Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavruların büyütüp uçuruyorlar Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir caminin kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.

17.06.2020 01:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:25

Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavruların büyütüp uçuruyorlar

Mahalleli, her yıl dört gözle aynı leylek ailesini bekliyor

Antalya'da cami kubbesi leyleklerin yuvası oldu

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir caminin kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.

Döşemealtı ilçesi buğday tarlaları ve çeşitli bölgelerdeki sulak alanları ile farklı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte bir çok leylek, Karataş, Ilıca ve Kovanlık mahallelerinde elektrik direği, baca ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazıları ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Leylekler bu yuvalardan en ilgincini ise Ilıca Mahallesi Pazar Yeri Mustafa Ateş Cami'nin kubbesine yaptı. Leylekler 2 yıldır olduğu gibi bu yılda aynı caminin kubbesine yuvalarını kurdu. Mart ayında gelen leyleklerin, mayıs ayı gibi bir yavrusu dünyaya geldi. Leylek çifti büyüttükleri yavrularını birkaç gün içinde yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

"Her yıl bekliyoruz"

19 yaşındaki öğrenci Sultan Akgün, daha önce yakındaki bir elektrik direğine yuva yapan leyleklerin 3 yıldır babasının görev yaptığı caminin kubbesine yuvalarını kurduğunu söyledi.

Leyleklerin mart ayı başında kubbeye yuva yapmaya başladığını dile getiren Akgün," Mayıs ayı başında yavrularını görmeye başladık. Büyüdürler uçmaya yaklaştılar. Babam bu camide görev yapıyor, elimizden geldiği kadar onları rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Ses çıkartıyorlar. Yavrularını besliyorlar. Onlara alıştık, mart ayında geldiğinde kubbeye bakmaya başlıyoruz. Seneye yeniden leyleklerimizi bekliyoruz."dedi.

Üç yıldır aynı caminin kubbesinde yavruların büyütüp uçuruyorlar

Kaynak: İHA

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