Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı

Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk yarısında "Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA Sistemi) üzerinden hurdaya ayrılan 1542 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk yarısında "Ömrünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA Sistemi) üzerinden hurdaya ayrılan 1542 araç, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

AA muhabirinin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre Bakanlık, çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemeye, ömrünü tamamlamış araçlar ile bunlara ait parçaların geri dönüşümünü sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün iş birliği çerçevesinde 2012'de kurulan, çevrim içi veri paylaşımını sağlayan ÖTA Sistemiyle M1 ve N1 kategorisinde ömrünü tamamlamış araçların lisanslı tesislere teslim edilmeden hurdaya ayrılması engelleniyor.

Bu araçların trafik kaydının silinmesi ve çevreyle uyumlu bertarafının belgelenebilmesi için ÖTA geçici depolama alanları veya bu tesislerle anlaşmalı teslim yerlerinde, "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanılması zorunlu tutuluyor. Bu sayede hurda araçların geri kazanımının takibi de mümkün oluyor.

Hurda araçlara 25 işleme tesisinde geri kazanım

Hurda araçların geri kazanımı için Türkiye'de ömrünü tamamlamış araçlar, halihazırda 81 ildeki 307 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor.

Ömrünü tamamlamış araç arındırma ve söküm işlemlerini gerçekleştiren Bakanlıkça lisanslandırılmış 125 geçici depolama alanı, araçlardan malzeme geri kazanımı gerçekleştiren 21'i entegre 25 lisanslı hurda metal ÖTA işleme tesisi ve il müdürlüklerinden uygunluk belgesi almış 178 ÖTA teslim yeri bulunuyor.

Sistemdeki tesisler tarafından 2018'de 150 bin 611, 2019'da 295 bin 704, geçen yıl 3 bin 128, bu yılın ilk yarısında ise 1542 araç için "ÖTA Sistemi" üzerinden araç kayıttan düşme ve bertaraf formu düzenlendi. Böylece 2018'den bu yana geçen 3 yıllık sürede toplam 450 bin 985 araç hurdaya ayrılarak, lisanslı tesislerde ekonomiye kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Caner Erkin Hakan Reçber Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üç yılda 450 bin 985 hurda araç ekonomiye kazandırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:16:08. #1.16#

title