Üç Yılda 276 Bin Kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi Aldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, "2015'ten bugüne kadar 276 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı ama bizim kuruluşlarımızın yıllık 1 milyon 750 bin kişiyi belgelendirme kapasitesi var." dedi.