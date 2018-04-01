Üç Yıl Boyunca Her Sene Yüzde 14-16 Büyüyeceğiz"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Önümüzdeki üç yıl içerisinde, dünyada telekom şirketlerinin büyümediği bir ortamda, biz yüzde 14-16 seviyesinde sürdürülebilir bir şekilde her sene büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Terzioğlu, Turkcell tarafından Berlin'de Lifecell'in avantajlı tarifelerinin duyurusunun yapıldığı ve Türkiye'yi aramak isteyenler için BiP'in yeni servisinin tanıtımının gerçekleştirildiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Turkcell'in halihazırda Almanya'da ne kadar kullanıcısı olduğuna yönelik bir soru üzerine Terzioğlu, şu anda değişik uygulamaların farklı sayılarda kullanıcılarının olduğunu kaydederek, BİP'in 250 bin civarında kullanıcısının bulunduğunu söyledi.

Tanıtımı gerçekleştirilen uygulamaların dünyanın her yerinden kullanılabileceğini ve sadece Turkcell müşterisi olunmasına gerek duyulmadığını dile getiren Terzioğlu, "Bu modelle yaptığımız zaman Lifecell müşterisi olduklarında BİP'i çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başlayacaklar. Ama benim amacım herhalde 1 milyona ulaşırız BİP ile diyorum." diye konuştu.

Terzioğlu, Almanya'da, diğer değişik uygulamalarının da 10 bin ila 50 bin arasında değişik sayılarda kullanıcıları olduğunu ifade ederek, Almanya adresli 380 bine yakın Turkcell sim kartlı bulunduğu bilgisini verdi.

Bu müşterilerin sadece 150 bininin aktif olduğunu belirten Terzioğlu, "Niye aktif, biraz önce bahsettim, kapatılıyor çünkü bu hatlar belli bir müddet kullanılmadığı için. Aslında amacımız o 380 binin hepsini canlı hale getirip 700 bin daha üzerine kazanabilmek, bu imkanlarla beraber." şeklinde konuştu.

Terzioğlu, Lifecell'in nereye doğru gittiğine ilişkin bir soruya karşılık, Lifecell'ın kendi operatör sahibi oldukları ülkelerin dışında ilk Almanya'da başladığını, hedefin tüm dünya olduğunu vurguladı.

Dergilik uygulamasında şu anda bir Almanca dergi bulunduğunu kaydeden Terzioğlu, ilk hafta içerisinde Alman yayıncıların Dergilik'in ne anlama geldiğini, ne gibi imkanlar sunduğunu çok hızlı anlayacağını bildirdi.

Terzioğlu, "İki ay içinde 200 tane Almanca dergi 100 tane Arapça dergi, buradaki komüniteye hitap edecek hale gelirse bunlara da şaşırmamamız lazım." dedi.

"Dünyadaki markamız Lifecell'dir"

Terzioğlu, Almanya'da çok kısa sürede pazar payı alacaklarını düşündüklerini belirterek, bu uygulamaların her birisinin, son derece özel değerler ifade ettiğini, özellikle burada yaşayan Türkler için çok özel anlam ifade ettiğini söyledi.

"Sadece Almanya'da yaşayan Türklere değil, Almanya'da yaşayan Türklerin gurur duyacağı ama bütün herkese hitap eden bir hizmet yaratmak istiyoruz." diyen Terzioğlu, bu durumun gelecek üç yılda Almanya'da ciddi bir pazar payına ulaşılabileceğini göstereceğini aktardı.

Terzioğlu, "Lifeceli'de şu anda 9 hizmet görünüyor. Bu sayı artacak mı?" sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:

"Ana faaliyet alanları olarak gördüğümüz hizmetlerimiz var. Mesajlaşma, müzik hizmetleri, televizyon hizmetleri, dergi hizmetleri, bulut hizmetleri, ödeme sistemleri, arama motoru. Bunlar bizim gerçek ana faaliyet alanlarımız. Fulltrip güzel bir örnek, Fulltrip aslında bizim herhangi bir uygulamayı, nasıl güvenli, erişimi kolay ve bir anlamda da o ticareti yapan insan için kullanışlı hale getirdiğimizin örneği. Fulltrip bir seyahat acentası. Fulltrip'e hızlı giriş teknolojisi kullanarak giriyorsunuz, Paycell teknolojimizi kullanarak ödeme yapıyorsunuz. Hızlı giriş, telefon numarasıyla bir web sitesine girmenizi sağlayan, dolayısıyla onlarca, yüzlerce ayrı ayrı uygulamaya, web sitesine, kullanıcı adı ya da şifre üretmekten sizi kurtaran bir teknoloji."

Terzioğlu, bu zorluk yüzünden birçok insanın Facebook ile bağlan tuşuna bastığını kaydederek, kendilerinin hızlı giriş teknolojisiyle insanlara güvenli sitelere giriş yapma imkanı sunacaklarını vurguladı.

Turkcell'in Türkiye'de vazgeçilmez bir marka olduğunu aktaran Terzioğlu, "Ama dışarıda herkese hitap etmek istiyoruz. Eğer küresel bir markayım diyorsanız, o markanın içinde coğrafi, etnik, milli bir özellik olamaz. O yüzden dünyadaki markamız Lifecell'dir." şeklinde konuştu.

"Artık ihracat zamanı"

Terzioğlu, Lifecell verilerinin nerede tutulacağına dair bir soru üzerine, mevzuat gereği Almanya'nın datasının burada kaldığını ve burada işlendiğini söyledi.

Şu andaki toplam gelirlerinin yüzde 88'inin Türkiye'deki telekom işlerinden, yüzde 7'lik kısmın da uluslararası telekom işlerinden geldiğini dile getiren Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki lifecell ile kazandığımız yani çoklu oyunla kazandığımız rakamları dünyanın değişik yerlerinden de kazanacağız. O yüzden diyoruz ki, önümüzdeki üç yıl içerisinde, dünyada telekom şirketlerinin büyümediği bir ortamda, biz yüzde 14-16 seviyesinde sürdürülebilir bir şekilde her sene büyümeye devam edeceğiz. Bunun arkasındaki önemli şeylerden bir tanesi de bu bahsettiğimiz dijital servislerden gelen ilave büyüme ve müşteri potansiyeli olacak."

Terzioğlu, yaşadıklarını dijital dönüşümden bahsederek, bu dönüşüm sayesinde geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen telekom operatörü olduklarını bildirdi.

Bu yüzden yatırımcıların kendilerine, "siz artık dijital operatörsünüz" dediğini aktaran Terzioğlu, "Bu büyüme geçen sene ciromuzda yüzde 23,4'tü. Lifecell ile biz bunları zaten başardık. Bundan sonra beklentimiz, bunu tüm dünyada tekrarlayabilmek. Artık dijital ihracat zamanı diyoruz. Artık küresel marka olma zamanı. Buna da kendimizi en yakın gördüğümüz, bizi kucaklayacağını bildiğimiz bir pazardan başlamak istedik, Almanya'dan. O yüzden buradayız." şeklinde konuştu.

"Uygulamalarımızı bütün dünyaya açabilecek duruma geldik"

Terzioğlu, Lifecell'in altındaki markaların şu anda bütün dünyada kullanıma hazır durumda olduğunu belirterek, "Dergilik, Paycell, TV+, fizy'i de artık bütün dünyaya açabilecek duruma geldik." dedi.

Dergilik'in bütün dünyada açık olduğunu, Hollanda'da aktif olarak kullanıldığını aktaran Terzioğlu, bu uygulamalar için ülkelerden gerekli izinleri almaları gerektiğini söyledi.

Terzioğlu, "Bizim tabi olduğumuz kurallar Avrupa ile ticareti olan tüm ülkelerde açık demek. Yarın Kolombiya'ya gitmek istersek, Kolombiya için izin aldıktan sonra onun lansmanını özellikle yapacağız. Ülkesini örnek seçtim. Müzik Almanya'da açıldı, bir sonraki ay Hollanda olacak. Hollanda'da da gerekli meslek odalarından iznimizi aldıktan sonra fizy'mizi de ilgili kanunlar çerçevesinde tek tek açıyor olacağız." diye konuştu.

Yerli teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonun önemine ilişkin bir soruya karşılık Terzioğlu, artık dünyanın değerinin yazılımda ve datada olduğunu, Türk insanının Türkiye'de yarattığı datanın yerli olduğunu söyledi.

Terzioğlu, bugün bu datanın yüzde 97'sinin yurt dışına gittiğini, oradan tekrar getirildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani biz elimizde yerli olan değeri, yabancılaştırıyoruz. O yüzden Türkiye'nin datasına sahip çıkması lazım. Türkiye'nin datasıyla alaka, Türk insanın, Türk şirketleriyle alakalı data yerli olmalı ve yerlilik de bu gibi uygulamalarla sağlanmalı. Bunu gerçekleştirirsek yerlilikle alakalı kafamızda soru sorarken bile kafa karıştıran soruların ötesine geçeriz diyorum."

"Facebook'un yaptığı hatayı yapmayacağız"

Terzioğlu, "Facebook'un yaptığı hataları yapmayacağınıza dair taahhüt verebilir misiniz?" sorusuna karşılık, şu cevabı verdi:

"Yapmayacağız derim, bunun imkanı da yok. Çünkü biz telekom operatörüyüz. Bütün sözleşmelerde verdiğimiz taahhütlerde, bunlara sorumlu davranacağımızla alakalı yüzde 100 ve esnemeyecek sıfır toleranslı kurallar var. Bizim lisansımızın iptaline neden olabilecek kurallar. Rekabet Hukuku der ki, herhangi bir alanda, hakim oyuncuysanız, Facebook'un pazar payı yüzde 90 Türkiye'de, bir başka ürünü sıfır bedelle veremez. Göz göre göre yapılan bir şey bu.

WhatsApp dediğiniz şey, bir başka operatörün parayla sattığı hizmetin bedavaya verilmesiyse, hakim bir oyuncunun birleştirerek vermesi kabul edilebilir mi? Buradan çıkan vergi kaybının hesabını kim takip ediyor Türkiye'de? WhatsApp'a uluslararası bir pazarda ceza gelirse, bu cezanın Türkiye ile olan kısmını kim takip edecek Türkiye'de?"

"Diğer ülkelerde de iş ortaklarımız olacak"

Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran, "Almanya'da kullanıcıların lifecell'e geçmesine neden olacak yarar ne? Daha mı hesaplı yoksa sadece Türkçe içerikle mi bunu sağlamayı düşünüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, bütün Almanya'daki tarife yapısını, komple zengin içerikle internetle buluşturacak şekilde revize ettiklerini söyledi.

Kuran, 6 ay öncesine göre hem markalarını Turkcell'den lifecell'e dönüştürdüklerini kaydederek, hem de içerik anlamında 2-3 çarpan daha çok gigabayt internet verdiklerini bildirdi.

Kullanıcıların artık daha çok internet kullanmak, film izlemek, dergi okumak, müzik dinlemek istediğini dile getiren Kuran, "Bunu sağladığımızda özellikle servislerimizin aynı Türkiye'de olduğu gibi aboneliklere bağlanması durumunda, yeniden müşteri kazanımda yüzde 40 geri dönüş bekliyoruz. ARPU anlamında, iş ortaklarımızın modeli doğrultusunda, iş ortağımızın da yüzde 20 bandında bir artış sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Kuran, Lifecell'in diğer operatörlere göre farklarından bahsederek, "Deutsche Telekom'la ortak markamız olan Turkcell markası Lifecell olarak dönüştü. Mağaza dönüşümü gerçekleşti, önümüzdeki 6 ayda tamamlanacak. Logomuz Lifecell logosuna dönüştü. Bu mağazalarda, hem abonelikle birlikte satılan dijital servisler, hem tekil dijital servis satışları olacak." diye konuştu.

Lansmanını yaptıkları bu hizmetlerin bütün Avrupa'daki kapsamasını sağladığını aktaran Kuran, diğer ülkelerde de başka iş ortakları olacağını söyledi.

Kuran, Lifecell aboneliğinin Almanya fiyatlarına göre oldukça makul olduğunun altını çizerek, "Türkiye'deki alışkanlıklarımıza çok yakın olmasa da oldukça makul içeriklere sahip olan bir paket yapısına geçildi. Bunun devamında da yaz öncesinde mayısta dijital servislerin, fizy ve Dergilik'in bu paketlere dahil olduğu bir paket Almanya'da yaşayan kullanıcılarımız bekliyor olacak." dedi.

Şu anda Paycell'in fiilen faaliyette olduğunu aktaran Kuran, "Ve neredeyse maliyetlerin üçte biri gibi bir rakamla ödeme hizmeti vermektedir." diye konuştu.