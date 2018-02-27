En Büyük Ekranlı iPhone Piyasaya Çıkıyor

Apple bugüne kadar çıkardığı en büyük ekrana sahip iPhone modelini bu yıl içinde piyasaya sürecek. Apple aynı zamanda iPhone X'in geliştirilmiş modeli ile birlikte, bazı önemli özelliklerini taşıyan daha ucuz bir başka modeli piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ÜRETİM TESTİ BAŞLADI

Kaynaklar Apple'ın üreticilerle yeni modellerin üretim testine başladığını, yeni modellerin bu sonbaharda piyasaya sürülebileceğini belirtti. Kaynaklar Apple'ın planlarının değişebileceğine dikkat çekti.

Loup Ventures kurucusu Gene Munster, "iPhone 6'da da örneğini gördüğümüz gibi ekran boyutunda gerçekleşebilecek güncellemenin karşılığı var. Daha büyük ekranlı yeni iPhone modeli Apple'a iPhone 6'da olduğu gibi bir büyüme ivmesi sağlayabilir" dedi.

BÜYÜK EKRANLI iPHONE'UN EKRANI 6,5 İNÇ OLACAK

Munster, "Apple'ın mevcut iPhone müşteri tabanı yüzde 10 artış yaşayabilir. En büyük satış sıçramasının Asya'da görülmesi muhtemel" diye konuştu.

Apple'ın büyük ekranlı iPhone modelinin 6,5 inç ekrana yakın olması bekleniyor. Telefonun fiziksel boyutu iPhone 8 Plus gibi olacak ancak iPhone X'in köşelere kadar yayılan "tam ekran" teknolojisinin kullanılmasıyla ekran boyutunun mevcut telefonların en büyüğü olması bekleniyor.

Büyük boyutlu iPhone'un iPhone 8 Plus gibi bazı uygulamalarda ekranı bölmeye imkan tanıması bekleniyor. Üç yeni modelin iOS 12 adı verilmesi beklenen yenilenmiş işletim sistemini kullanması bekleniyor. Ucuz modelde ise yüz tanıma ve tam ekran teknolojilerinin kullanılması beklentiler arasında.