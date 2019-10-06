Üç yavru leylek bakımlarının ardından doğaya salınacak

06.10.2019 15:12

Amasya'nın Suluova ilçesinde Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen biri yaralı 3 yavru leyleğin tedavi ve bakımları yapılıyor.

İlçede bir vatandaş tarafından, Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen üç leylek yavrusu koruma altına alındı.

Merkez Müdürü Salim Eren, AA muhabirine, yavrulardan birinin kanadının kırık olduğunu ve uçamadığını söyledi.

Merkezin veteriner hekimi tarafından leyleklere müdahale edildiğini belirten Eren, "Sol kanadı kırık olan leyleğimizin gerekli tedavisi yapıldı. Diğer yavru leyleklerle beraber kafeslere alınarak bakımlarını yapıyoruz. Bu yavru leyleklere biz sahip çıkmasaydık muhtemelen hayatlarını sürdüremezlerdi." dedi.

Eren, leylekler sağlıklarına kavuşunca ve uçabilecek konuma gelince doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA