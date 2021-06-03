Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
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Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı

Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıkardı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç yaşındaki çocuk çakmakla oynadığı sırada yangın çıkardı. Yangında yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde bulunan Aslanbay Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç yaşındaki çocuk oyun oynadığı esnada çakmak ile eşyaları tutuşturdu. Çıkan yangında kısa sürede evi duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karasu İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesiyle evin tamamına ve üst katlara sıçramadan yangın söndürüldü. Yangında can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı. Yangının çıktığı esnada evde olmadığını ifade eden Osman Ege, "Üç yaşındaki küçük çocuk yaktı. Oyun oynadığı esnada çıktı. Biz evde yoktuk. Ablası da uyuyakalmış. Olay bu" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı
Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Üç yaşındaki çocuk oynadığı çakmakla evde yangın çıkardı - Haberler
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