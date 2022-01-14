ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETTE 7 KİŞİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Haberler
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ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETTE 7 KİŞİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 7 kişinin üç tekerlekli motosiklete binip, yoğun trafiğe rağmen tehlikeli yolculuk yapması kameralara yansıdı.

AKSARAY'da 7 kişinin üç tekerlekli motosiklete binip, yoğun trafiğe rağmen tehlikeli yolculuk yapması kameralara yansıdı. Görüntüler Coğlaki Mahallesi'nde çekildi. Kimliği belirlenemeyen erkek sürücünün kullandığı üç tekerlekli motosiklette, sürücü ve yanında 1 kişi, kasasında ise 5 yetişkinle birlikte yolculuk yapması dikkat çekti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan motosikletteki 7 kişi, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam ettikten bir süre sonra da gözden kayboldu.

ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETTE 7 KİŞİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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