Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk
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Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk

18.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:34
Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk

AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.  

Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7 çocuk, 1 kadın ve bebeği taşıması görenleri korkuttu. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosikletteki 10 kişi, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk, kamerayla görüntülendi. 


Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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