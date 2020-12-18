Üç tekerlekli motosiklette 10 kişiyle tehlikeli yolculuk
18.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:34
AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
AKSARAY'da, aralarında bebek ve çocukların da olduğu 10 kişinin, üç tekerlekli motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.
Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde erkek sürücünün kullandığı motosikletin kasasında 7 çocuk, 1 kadın ve bebeği taşıması görenleri korkuttu. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosikletteki 10 kişi, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk, kamerayla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ