ÜÇ TANESİ 1 KİLO GELİYOR, ÜRETİMİN TAMAMI İHRAÇ EDİLİYOR

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde üretilen ve 3 adedinin 1 kilo ağırlığa ulaşmasıyla dikkati çeken kaliforniya biberi, Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine kilosu 18 liradan ihraç ediliyor. C vitamini deposu olan biber, Türk mutfağında ise kendisine henüz yer bulamadı.

Turizm kenti Antalya, örtü altı üretimle de adından söz ettiriyor. Sebze ve meyvenin her türlüsü yıl boyunca üretilip hem iç piyasaya hem de yurt dışında gönderiliyor. İhraç edilen ürünler ülke ekonomisine döviz girdisi sağlarken üreticinin de tek geçim kaynağı oluyor. Kentte üretilen ve ihraç edilen ürünler arasında en ilgi çekeni ise kaliforniya biberi oldu. Türk mutfağında kendisine yer bulamayan, 2000'li yıllardan bu yana Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen kaliforniya biberi, 3 adedinin 1 kilo ağırlığa ulaşmasıyla dikkati çekiyor. Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerine gönderilen kaliforniya biberi kentte yalnızca Aksu ilçesinde üretiliyor. Hem iklimi hem de toprak yapısı nedeniyle ortalama bir kaliforniya biberinin 350 gram geldiği görülürken, yılda 7 bin dekar alandan yaklaşık 35 bin ton ürün alınıyor.

BİZ YEMİYORUZ AMA AVRUPALILAR BAYILIYOR

Üretici Yadigar Dayan, uzun yıllardır kaliforniya biberi ürettiğini söyledi. Geçimini bu biberden elde ettiği gelirle sağladığını kaydeden Dayan, 'Ürünlerimize çocuğum gibi bakıyorum. Kışın sıcak yazın da çok sıcakta kalmamaları için ilgileniyorum. Bazen yemeklerde Kaliforniya biberi kullanıyorum ama bizim damak zevkimize göre pek değil" dedi.

Kaliforniya biberlerin 1995 yılından bu yana Antalya'da üretildiğini anlatan üretici ve ihracatçı Nevzat Akcan, Aksu ilçesinin hem toprak hem de iklim açısından kaliforniya biber üretimine elverişli olduğunu söyledi. Biberin bir adetinin ortalama 350 gram geldiğini belirten Akcan, '2010 yılından bu yana ihraç ediyoruz bu ürünü. 15 milyon tohum ekiliyor yılda. 7 bin dekar alanda yılda 35 bin ton biber alınıyor. Maalesef bizim mutfağımızda bu ürün yok. Ukrayna, Rusya ve Balkan ülkelerinden çok talep geliyor. 3 tanesi 1 kilo geliyor. Bir fidede 15 meyve alabiliyoruz. Özel bir ürün oluyor kaliforniya biberi. Kilosu bugün itibarıyla 18 lira" dedi.

Akcan, ilk hasat ürünlerinin kilogramı 5-6 liradan ihraç edildiğini ve üreticinin bu nedenle para kazanamadığını sözlerine ekledi.

Kırmızı, turuncu ve sarı renkli kaliforniya biberi, yeşil biberlere göre daha tatlı. C vitamini açısından çok zengin bir biber çeşidi olan kaliforniya biberinde karatenoid miktarının artmasıyla antioksidan kapasitesi en üst düzeye geliyor.