Üç sezon, sekiz sakatlık, oynanan 74 ve kaçan 80’den fazla maç

07.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:14

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 2016 yazında Ousmane Dembele’yi 15 milyon euro karşılığında Rennes’den kadrosuna kattıktan bir yıl sonra, genç yıldızı henüz 20 yaşındayken 125 milyon euro’ya Barcelona’ya satmıştı. Fransız kanat forvetin, Lionel Messi ve Luis Suarez’i tamamlayan oyuncu olması bekleniyordu.

Geride kalan yaklaşık 2,5 yıllık süreçte beklenenin olduğunu söylemek güç. Bunun en büyük sebebinin ise sakatlıklar olduğunu söylemek gayet mümkün.

Barcelona’daki ilk sezonunda (2017/18) iki ayrı sakatlıktan dolayı toplamda 27 maç kaçıran Dembele, o sezonda 24 maçta forma giyebilmiş ve bu maçlarda dört gol atıp dokuz asist yapmıştı.

Katalan ekibindeki ikinci sezonu (geride kalan 2018/19 sezonu), Fransız yıldız için daha iyi geçti. Dembele geçen sezon üç ayrı sakatlık yaşadı ancak toplamda 13 maç kaçırdı. Toplam 42 maça çıktı, 14 gol ve dokuz asistle oynadı. Ancak bu sezon, Dembele’nin en ağır sakatlığını yaşadığı sezon oldu.

Sezon başında ufak bir kas sakatlığı yaşayan 1997 doğumlu oyuncu, eylül ayı sonunda yalnızca bir maç kaçırmıştı. Dembele sonrasında sahalara döndü ancak kasım ayı sonunda tekrar sakatlandı. Sağ bacak üst arka adalesindeki sakatlık, Fransız’ın tekrar sahalara dönmesine bir türlü izin vermedi.

Son olarak 23 Kasım 2019’da sahaya çıkabilen Dembele, kulübü Barcelona’nın dün açıkladığı bilgiye göre sağ üst arka adalesinden ameliyat olacak ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Ousmane Dembele, böylelikle Barcelona’daki üçüncü sezonu tamamlandığında, yani bu sezon sonunda, toplam 74 maçta forma giymiş, 19 gol atıp 17 asist yapmış olacak. Henüz şimdiden 62 maç kaçıran Fransız kanat forvet, sezon sonuna dek en az 19 maç daha kaçıracak.