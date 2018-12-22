Üç Saraylılar'dan Başkan Kazım Kurt'a Ziyaret

Son olarak Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği'ni misafir eden Başkan Kazım Kurt, hemşeri derneklerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.Başkan kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ali Can ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Odunpazarı'nda çok başarılı çalışmalara imza attığını belirten Dernek Başkanı Can, Kazım Kurt'a Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt ise hemşeri derneklerinin önemine değindi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir zamanın içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Kurt, Üç Saraylılar Sosyal Kültür Dayanışma Derneğinin her zaman yanında olduklarını ve her zaman destek olacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler