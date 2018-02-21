Üç Rus Bankasının Yeniden Sermayelendirilmesi Pozitif"

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Batık üç Rus bankasının Rusya'nın Merkez Bankası tarafından yeniden sermayelendirilmesi kreditörler için pozitif. Fakat bankalara ilişkin uzun vadeli sürdürülebilirliğe ilişkin zorluklar devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, bankaların toplam yeniden sermayelendirilme maliyetinin 1 trilyon rubleyi geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada "Batık üç Rus bankasının Rusya'nın Merkez Bankası tarafından yeniden sermayelendirilmesi kreditörler için pozitif. Fakat bankalara ilişkin uzun vadeli sürdürülebilirliğe ilişkin zorluklar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada Rusya Merkez Bankası'nın geçen yılın aralık ayının sonuna kadar üç Rus bankasının (Bank Otkritie Financial Corporation, B&N Bank ve Promsvyazbank) kurtarılmasını tamamladığı, birkaç ay içerisinde ise bankaların yeniden sermayelendirilmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Moody's'in Başkan Yardımcısı Asistanı Lev Dorf ise, "Bu bankalar için mevduat sahiplerini geri kazanmak son derece hayati önemde. Bazı müşteriler bu üç bankanın sorunlu geçmişi ve belirsiz geleceği nedeniyle diğer bankalara gitmeyi tercih edebilir." değerlendirmesinde bulundu.