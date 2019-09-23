23.09.2019 13:24

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üç puana aç olduklarını ve Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyet için sahada olacaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında her şeyi üç puan üzerine kurguladıklarını belirtti.

Uzun süre maçı 1-0 devam ettirdiklerini hatırlatan Karaman, iyi oynadıkları karşılaşmada birçok gol pozisyonuna girdiklerini anımsattı.

Yaklaşık 30 metreden şanssız bir gol yediklerini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci golü atamadığınız zaman gol yiyorsunuz. Bu, dün Galatasaray maçında da oldu. Bu, bizim gerçek gücümüz değil. Takımın bulunması gereken yerde değiliz. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçlarda her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. Puanı da almamız gerekiyor. Taraftarlar kızgın olabilir. Bizden çok şey bekleyenler de ilk beş hafta itibarıyla karşılığını almamış olabilirler. Bizim bunu yapacak gücümüz ve duruşumuz var. İnşallah Konya'da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hafta sonu en iyi kadroyu sahaya çıkartıp üç puanla tanışmak istiyoruz. Üç puana açız ve ihtiyacımız var."

Antrenman

Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA