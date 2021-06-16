Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Osmaniye istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 DZ 862 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü ile aynı istikamete giden Ahmet Demir idaresindeki 61 SB 475 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü ve Hacı Ali Ede idaresindeki 02 ER 942 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Yaşanan kazada araçlarda bulunan Ahmet Güneş ile Fadime Demir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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