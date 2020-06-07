Üç operasyonda 2 milyon lira değerinde kaçak ve sahte ürün ele geçirildi
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Üç operasyonda 2 milyon lira değerinde kaçak ve sahte ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

Üç operasyonda 2 milyon lira değerinde kaçak ve sahte ürün ele geçirildi
07.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-31 Mayıs tarihleri arasında "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki" kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Küçükçekmece, Kartal, Fatih, Bağcılar ve Kağıthane ilçelerinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmamak için ikametlerini ve kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdükleri öğrenildi. Kompresörler ve sigara dolum makineleriyle sigara imalatı yapıldığı ve imalatı yapılan sigaraların piyasaya pazarlandığı bilgisi üzerine yapılan aramalarda polis ekipleri, sigara üretiminde kullanılan birçok malzeme buldu. Operasyonda 300 adet TAPDK bandrolü, 1 adet paketleme makinesi, bin 337 paket (1.658.650 gram) kıyılmış sigara tütünü, 3 milyon 892 bin 600 adet boş makaron, 143 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 208 adet puro, 587 bin yaprak sigara kağıdı, 1 adet kompresör, 6 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi.

BİN 50 PAKET 4.7 TON NARGİLE TÜTÜNÜ

Ekipler, merdiven altı olarak sağlıksız koşullarda tütünleri kıyma makinelerinden geçirip oluşturulan aromaları ekleyerek mikserle karıştırıp kaçak nargile tütünü imalatının yapıldığı bilgisi üzerine de Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde belirlenen noktalarda harekete geçti. Yapılan aramalarda ise bin 50 paket 4.7 ton nargile tütünü, 7 adet kaçak eşya naklinde kullanılan araç, kaçak alkol ve nargile imalatında kullanılan 2 adet huni, 150 litre su, 2 adet mikser, 340 litre gliserin, 7 adet ocak, 11 adet tüp, 12 adet terazi, 44 litre aroma, 10 kilogram renklendirici toz, 2 adet kıyma makinesi, 21 adet boş bidon 50 kilogram toz şeker ele geçirildi.

3 OPERASYONDA 2 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK VE SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Üsküdar, Fatih, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde metruk binalarda sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise 230 adet dolu alkollü içki şişesi, 550 adet boş içki şişesi, 1 ton 209 kilogram metil alkol olmak üzere 3 operasyonda toplam piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ve sahte ürünler ele geçirildiği öğrenildi.

Yakalanan ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan 25 şahsın yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 3 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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