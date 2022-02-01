Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan 3 göçmen olayında 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan 3 göçmen olayında 37 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı saatlerde 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Bahse konu lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Üç olayda 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Haber

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