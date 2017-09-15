Üç Nesil Sanatçının Camaltı Resimleri Sergisi Imoga Art Gallery'de Açıldı

Erol Eti, Metin Erkan Kafkas, Arif Sercan Pala, Yılmaz Bulut"un "Camaltı Resim" konusunda bilgi ve deneyimlerinden oluşan eserlerini sergilediler. Kızıltopraktaki galeride büyük bir sanatçı ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergi 29 Eylüle kadar görülebilir.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda Camaltı Resim ile tanışan Prof. Dr. Erol Eti kendi sanatsal üretimlerinde "Camaltı Resim" üzerine eserler vermiştir. Öğrencisi Metin Erkan Kafkas da akademik sürecinde Erol Eti'den Camaltı Resim konusunda eğitim almış, 2002 yılından bu yana derslerinde bu sanat dalını öğretmeye devam etmiş, yüksek lisans öğrencileri Arif Sercan Pala ve Yılmaz Bulut da bu yolda üretimleriyle devamlılığı sağlamışlar.

Camaltı Resmini çağdaş yorumlarla devamını sürdürmeyi amaçlayan sanatçılar üretimlerinde gelenekten gelen, halk sanatlarımızdan olan klasik Camaltı Resim tekniklerinin kullanımının yanı sıra yeni öneriler ve uygulama biçimleri de denemişler.

Erol Eti'nin öncülüğünde kurgulanan sergi üç nesil sanatçının üretimlerinden oluşmaktadır. "Camaltı Resim Sergisi" başlığı altında Erol Eti, Metin Erkan Kafkas, Arif Sercan Pala, Yılmaz Bulut eserleri "Cam Altı Resim" konusunda bilgi ve deneyimlerinden oluşan eserlerini sergilemektedirler.

İstanbul etabıyla başlayacak olan sergi, Ankara ve Bodrum sergileriyle tamamlanacaktır.