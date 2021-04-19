"Üç Nehir Bir Şehir" projesi Edirne'nin çehresini değiştirecek

Edirne'deki Meriç Nehri kıyısında hayata geçirilecek ve içerisinde "Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu"nu da barındıracak "Üç Nehir Bir Şehir" projesi, kentin sosyal hayatının yanı sıra görsel güzelliğine de değer katacak.

Edirne'deki Meriç Nehri kıyısında hayata geçirilecek ve içerisinde "Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu"nu da barındıracak "Üç Nehir Bir Şehir" projesi, kentin sosyal hayatının yanı sıra görsel güzelliğine de değer katacak.

Bulgaristan'dan doğan, Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin ayrı kaynaklardan çıkarak gelip birleştikleri yerde bulunan Edirne'de Meriç Nehri çevresi değişiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye- Yunanistan arasında 191 kilometrelik sınır hattı oluşturan Meriç Nehri kenarında hayata geçirilecek Üç Nehir Bir Şehir projesinde çalışmalar başladı.

Yılda 5 milyon turisti ağırlayan kentteki nehrin her iki tarafı da temizlendi, kıyıdaki sosyal tesislerin bakım ve onarımları yapıldı.

Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu, su sporları merkezi, arşimet burgu elektrik üretim tesisi ve cazibe merkezi, açık hava konser alanı, kano kürek parkuru, 3 köprü ve Millet Bahçesi'nin yapılacağı projenin 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Projeyle, 2,2 MW kurulu güce sahip dünyanın en büyük arşimet elektrik burgu tesisi yapılacak.

Bu sayede hidroelektrik santrali hiçbir taşkın riski oluşturmadan ihtiyaç duyduğu su hacmini gerisinde biriktirecek, 210 metre açıklık ve 4 metre yüksekliğe sahip havayla şişirilebilir lastik set (savak) çevreye ve canlı ekosistemine hiçbir zarar vermeyen yıllık 14,3 milyon kWh saat üretim ile yaklaşık 5 bin hanelik enerji arzı ve 14 milyon lira gelir sağlayacak.

Su seviyesinin sabitlenmesiyle 3 kilometrelik güzergahta bir nevi gölet haline getirilen nehrin hem üzerinde hem de her iki kıyısında peyzaj, aktivite ve spor alanları oluşturulacak.

Şehrin dokusuna uygun mimaride nehrin her iki yakasını birleştirecek ve kurulacak tesisleri bütünleştirecek üç yaya ve bisiklet yolu köprüsü yer alacak.

Lastik savağın oluşturacağı şelale görüntüsünü seyreden ve havadan ay yıldız şeklinde görülecek hilal köprü de bunlardan biri olacak.

Projede dünyanın en uzun kesintisiz 30 kilometrelik bisiklet yolu da inşa edilecek.

Projenin ekolojik katkılarına ek olarak, hidroelektrik santralinde üretilen elektrik enerjisine bağlı dişli kutusu ve jeneratörün 65 santigrat dereceye kadar ulaşan soğutma suyu, yakın noktalardaki oluşturulacak sera ve diğer tesislerde ısı kaynağı olarak kullanılabilecek.

"Yeşil enerji elde edilecek"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine, Edirne halkının ve kente gelen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlerin, kadın ve çocukların çok güzel zaman geçirebileceği Meriç Nehri kenarının yıllardır değerlendirilmediğine dikkati çeken Canalp, "Edirne'ye gelen yaklaşık 5,5 milyon ziyaretçinin gezip güzel vakit geçirebileceği 100 bin metrekarelik alan üzerine Millet Bahçesi kurulacak. " dedi.

Vali Canalp, Edirne'ye geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ifade ederek, "Valilik tarafından Meriç Nehri üzerinde 14 arşimet tribünü ve baraj yapılacak. Bu barajla yeşil enerji elde edilecek. Hem çevreye duyarlı hem de tarihi ve doğal güzelliklere değer katacak bir projeyi kentimize kazandıracağız." diye konuştu.

"Bisiklet yolları, yürüme alanları ve yeşil alanlar"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Edirne'nin, dünyada üç nehrin birleştiği en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Edirne Valiliği iş birliğinde hazırlanan projeyle Meriç Nehri kenarında çok güzel bir alanın faaliyete geçirileceğini anlatan Aksal, "Bisiklet yolları, yürüyüş alanları, yeşil alanları ve kafeleriyle inşallah orada çok güzel bir yer oluşturacağız. Su sporları ve çeşitli gösterilerin yapıldığı bir yer olacak. Edirne'yi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bakanımızın Edirne ziyareti çok verimliydi. Projemize sahip çıktı." dedi.

Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte açık alanların öneminin de artığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İktidara geldiğimizden beri 4,5 milyarın üzerinde ağaç diktik. Dünyada en çok ağaç diken ülkelerden biriyiz. Lafta çevrecilik olmuyor. Bunu gerçekten yapmanız gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanına Millet Bahçeleri yapıyoruz. İnşallah Keşan ve Havsa'ya da yapacağız. Edirne'mizde de nehrin kenarında, üç nehrin birleştiği yerde çok güzel Millet Bahçesi de diyebiliriz ama adına 'Üç Nehir Bir Şehir' dedik, çok güzel bir alan yaparak Edirnelilerin hizmetine sunacağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin