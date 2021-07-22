Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor

Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına yarın çıkacak.

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına yarın çıkacak.

Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, yarın başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.

Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 09:49:36. #1.16#

title