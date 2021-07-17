Üç milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.