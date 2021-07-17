Üç milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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Üç milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Üç milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile ilgili dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın dokunulmazlık dosyaları Adalet-Anayasa komisyonu'ndan oluşan Karma Komsiyonu'na havale edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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