Üç madencinin öldüğü patlamada maden sahibine tahliye

29.08.2019 02:15

Zonguldak'ta geçen yıl ruhsatsız olarak işletilen ve üç madencinin yaşamını yitirdiği maden ocağı patlamasının ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail A., çıkarıldığı ikinci duruşmada tahliye edildi.



Geçen yıl 21 Kasım günü Kilimli ilçesinde gece saatlerinde İsmail A.'ya ait olduğu iddia edilen kaçak kömür ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan işçilerden Evren Cinemre ve Adem Alibaş ağır yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk isimli işçilerin ise cansız bedenleri madenden çıkarıldı. Kazayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazanın meydana geldiği maden ocağının sahibi İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı. Maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Zonguldak Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkan İsmail A., olay meydana gelmeden bir süre önce yaşamını yitiren babasının ölmeden önce maden ocağını üzerine kayıt ettirdiğini söyledi. Kömür ocağının ruhsatlı olduğunu bildiğini öne sürdü. Öte yandan duruşmada; patlamada yaşamını yitiren üç işçinin ailesine ödeme yapılarak maddi kayıplarının karşılandığı öne sürüldü.



Sanığın avukatı ise İsmail A.'nın babasından kalan kömür ocağıyla ilgilenmediğini iddia etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Sanık İsmail A. ise ikinci duruşmasında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA