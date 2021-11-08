Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş bugün var mı? Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş bu akşam 2. bölümüyle ekranlarda olacak. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş 19. bölüm bugün var mı, Üç Kuruş son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.
Üç Kuruş 1. Bölümünde; Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.
Üç Kuruş 2. Bölüm Ön İzlemesi Yayında! Kartal'ın Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahnede "Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyorsunuz, size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay; bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın! Öyle konuşun, olmaz mı? " sözleri toplumdaki ön yargılara ve ötekileştirmeye dair birçok noktanın altını çiziyor. Dikkat çektiği konularla ekranlarda fark yaratacak olan Üç Kuruş'un ikinci bölümü büyük bir merakla bekleniyor.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı'nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat'ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi'dir.
Ana karakterler
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.
Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.
Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.
Yardımcı karakterler
Ruşen (Mustafa Kırantepe)
Şesu (Uğur Yıldıran)
Batu (Aytaç Uşun)
Mesut (Cenk Kangöz)
Hazal (Tuğçe Yolcu)
Şahin (Umutcan Ütebay)
Halide (Damla Makar)
Nesrin (Melisa Yıldırımer)
Semiha (Süreyya Kilimci)
Konyalı (Alişan Uğur)
Sahir (Muttalip Müjdeci)
Peri (Asena Girişken)
Mirsad (Erkan Üçüncü)
Neşe (Aylin Engör)
Kamil (Volkan Kıran)
Ahmet (Özkan Özipek)
Seco (Ömer Çobanoğlu)
Hüseyin (Ömer Civan Şit)