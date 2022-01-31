Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman? Üç Kuruş 11. bölüm bugün var mı? Üç Kuruş 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Üç Kuruş yeni bölüm ne zaman, Üç Kuruş bölüm bugün mü, Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır

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