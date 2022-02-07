Üç Kuruş oyuncuları! Leyla Efe, İrfan, Ferhan, Şesu Bahar, Halit, Azade kimdir?
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Show TV'nin kısa sürede beğenilen yapımı Üç Kuruş hakkında araştırmalar devam ediyor. Üç Kuruş oyuncuları, dizinin yayınlandığı akşamda merak ediliyor. Başrolünde Ekin Koç ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı Üç Kuruş oyuncuları kimler? Kartal, Leyla, Efe, İrfan, Ferhan, Şesu Bahar, Halit, Oktay, Neriman kimdir?
Üç Kuruş oyuncuları dizinin yayınlandığı akşam araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Üç Kuruş'un oyuncuları kim? Kartal, Leyla, Efe, İrfan, Ferhan, Şesu Bahar, Halit, Oktay, Neriman kimdir?
Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
- Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
- Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
- İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.
- Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
- Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
- Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
- Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
- Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.
- Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.
Yardımcı karakterler
- Ruşen (Mustafa Kırantepe)
- Şesu (Uğur Yıldıran)
- Batu (Aytaç Uşun)
- Mesut (Cenk Kangöz)
- Hazal (Tuğçe Yolcu)
- Şahin (Umutcan Ütebay)
- Halide (Damla Makar)
- Nesrin (Melisa Yıldırımer)
- Semiha (Süreyya Kilimci)
- Konyalı (Alişan Uğur)
- Sahir (Muttalip Müjdeci)
- Peri (Asena Girişken)
- Mirsad (Erkan Üçüncü)
- Neşe (Aylin Engör)
- Kamil (Volkan Kıran)
- Ahmet (Özkan Özipek)
- Seco (Ömer Çobanoğlu)
- Hüseyin (Ömer Civan Şit)