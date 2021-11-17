Üç Kuruş 'Nezih' Zafer Algöz kimdir? Üç Kuruş Nezih gerçek adı nedir? Zafer Algöz dizileri ve filmleri
Üç Kuruş dizisi, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Nezih karakteri hakkında Üç Kuruş 'Nezih' Zafer Algöz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üç Kuruş Nezih gerçek adı nedir? Zafer Algöz kaç yaşında, nereli? Zafer Algöz dizileri ve filmleri
Üç Kuruş'Nezih' Zafer Algöz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üç Kuruş dizisinin oyuncu kadrosu oldukça iddialı. Üç Kuruş Nezih gerçek adı nedir?
Dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi olan Nezih, aslında suç dünyasının en korkulan liderlerindendir. Vahşi, acımasız, kinini asla unutmayan ama kendi ellerini de asla kirletmeyen biri. Kızı Bahar'dan başka dünyada önemsediği bir kimse ya da şey yoktur.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars'ta doğdu.
1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.
- İlginç Bazı Olaylar - 2021
- Tutunamayanlar - 2020
- Karakomik Filmler 2 - 2020
- Karakomik Filmler - 2019
- Börü - 2018
- Muhteşem İkili - 2018
- Görevimiz Tatil - 2018
- Arif V 216 - 2018
- Deli Aşk - 2017
- Bir Deli Sevda - 2017
- Hayatımın Aşkı - 2016
- Kaçma Birader - 2016
- Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
- Tut Sözünü - 2015
- Küçük Ağa - 2015
- Pek Yakında - 2014
- Beni Böyle Sev - 2014
- Mihrap Yerinde - 2014
- İntikam - 2013
- Sultan - 2012
- Uzun Hikâye - 2012
- İbreti Ailem - 2012
- Mor Menekşeler - 2011
- Dedemin İnsanları - 2011
- Leyla ile Mecnun - 2011
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011-2012 - Abi
- Mükemmel Çift - 2010
- Yahşi Batı - 2010
- Umut - 2009
- A.R.O.G - 2008
- Cumhur Cemaat - 2007
- Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
- Hasret - 2006
- Umut Adası - 2006
- Sınav - 2006
- Kapıları Açmak - 2005
- O Şimdi Mahkum - 2005
- Çınaraltı - 2003
- Esir Şehrin İnsanları - 2003
- Cesur Kuşku - 2001
- Evdeki Hesap - 2000
- Duruşma - 1999
- Salkım Hanımın Taneleri - 1999
- Utanmaz Adam - 1998
- Komşu Komşu - 1997
- Ağır Roman - 1997
- Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
- Oğlum Adam Olacak - 1995
- Saygılar Bizden - 1992
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Haberler.com - Gündem