Üç Kuruş Neriman kimdir? Nursel Köse kimdir, kaç yaşında? Nursel Köse dizileri ve filmleri

Üç Kuruş Neriman kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Nursel Köse kimdir, kaç yaşında? Nursel Köse dizileri ve filmleri

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.

ÜÇ KURUŞ NERİMAN KİMDİR?

Üç Kuruş dizisinde Neriman karakterini canlandıran isim Nursel Köse'dir.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da doğan Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse, Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde Kudret Öztürk karakterini canlandırıyor. Nursel Köse, 1.75 metre boyunda, 63 kilo ve Koç burcudur.

Nursel Köse'nin rol aldığı diziler ve filmler:



2018 – Eski Köye Yeni Adet (Hemşire) (Sinema Filmi)

2017 – Avlu (Kudret) (TV Dizisi)

2017 – Die Hölle (Nazan) (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Züleyha)(Sinema Filmi)

2015 – İçimde Akan Nehir (Sinema Filmi)

2015 – Unterm Radar (Amira) (TV Filmi)

2015 – Propaganda 2 (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Kerman) (Sinema Filmi)

2014 – Kuzu (Safiye)(Sinema Filmi)

2014 – Kafkas (Sinema Filmi)

2013 – 300 Worte Deutsch (Damla) (Sinema Filmi)

2012 – Kötü Yol (Bedia) (TV Dizisi)

2012 – Gassal (Sinema Filmi)

2011 – Anduni – Fremde Hemat (Sinema Filmi)

2011 – Al Yazmalım (Maryamhan) (TV Dizisi)

2011 – München 7 (Sinema Filmi)

2011 – Dedeler İyisini Bilir (Sinema Filmi)

2011 – 3 Kadın 3 Kader (Sinema Filmi)

2010 – Kardelen (Hatice)(Sinema Filmi)

2010 – Karadağlar (Zümrüt) (TV Dizisi)

2010 – Ayrılık (Gül Hanım) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Kuru Nedme) (Sinema Filmi)

2010 – 7 Avlu (Zarife)(Sinema Filmi)

2009 – Kış Masalı (Dilber) (TV Dizisi)

2008 – Tatort (Sinema Filmi)

2008 – Ver Elini Türkiye (Sinema Filmi)

2008 – Kalpsiz Adam (Meliha) (TV Dizisi)

2007 – Yaşamın Kıyısında (Yeter) (Sinema Filmi)

2007 – Kavak Yelleri (Nur Seven) (TV Dizisi)

2007 – Turkish for Beginners (Sinema Filmi)

2007 – Kartallar Yüksek Uçar (Mebrure) (TV Dizisi)

2005 – Sessiz Gece (Aylin) (TV Dizisi)

2005 – Kebab Connection (Hatice)(Sinema Filmi)

2005 – Başka Bir Lig (Chefin) (Sinema Filmi)

2004 – SOKO Köln-(Asche Ceman) (Sinema Filmi)

2003 – Une grande fille comme toi (Sinema Filmi)

2003 – Savannah (Frau Dubonnet) (Sinema Filmi)

2001 – Anam (Anam) (Sinema Filmi)

1988 – Yasemin (Emine) (Sinema Filmi)

Ödülleri:

2014 – 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – (Kuzu)

2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu -(Yaşamın Kıyısında)

2008 – 1.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Yaşamın Kıyısında)

2007 – 44. Antalya Film Şenliği Altın Portakal Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – (Yaşamın Kıyısında)

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