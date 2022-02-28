Üç Kuruş Korkmaz kimdir? Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri
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Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Üç Kuruş'ta Korkmaz kimdir? Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Bozdoğan dizileri ve filmleri
Üç Kuruş Korkmaz kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta dün akşam sürpriz gelişmeler yaşandı.
Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.
Üç Kuruş dizisinde Korkmaz karakterini Mehmet Bozdoğan'dır.
Mehmet Bozdoğan, 4 Haziran 1977 yılında Almanya Berlin'de dünyaya gelmiştir. Almanya'da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam eden Mehmet Bozdoğan, Türkiye'de kameralar karşısına 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile geçti. Koyu Kırmızı, Karadayı, Ağır Roman, Wolfs Revier, Der Kriminalist dizilerinde yer alan Mehmet Özdoğan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Birkan Atılgan karakterine hayat vermektedir. Mehmet Bozdoğan, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve İkizler burcudur.
- 2019 – Leke (Birkan) (TV Dizisi)
- 2019 – Vurgun (Rasih) (TV Dizisi)
- 2018 – Çukur (Serdar) (TV Dizisi)
- 2017 – Payitaht Abdülhamid (Mehmed Paşa) (TV Dizisi)
- 2017 – Sevda'nın Bahçesi (Hamdi) (TV Dizisi)
- 2015 – Macho Man (Sinema Filmi)
- 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu
- 2012-2015 – Karadayı (Berdan)
- 2012 – Gözetleme Kulesi (Şef) (Sinema Filmi)
- 2012 – Koyu Kırmızı (Hasan)
- 2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Haldun) (TV Dizisi)
- 2012 – Zenne (Sinema Filmi)
- 2007 – Der Kriminalist
- 2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Ekber)