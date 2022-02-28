Üç Kuruş 'İrfan' Diren Polatoğulları kimdir? İrfan gerçek adı nedir? Diren Polatoğulları kaç yaşında, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Üç Kuruş'İrfan' Diren Polatoğulları kimdir? İrfan gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini yapmış olduğu Üç Kuruş dizisi ele aldığı konusu ile izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizide İrfan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları ise araştırılıyor. Peki Üç Kuruş'un İrfan'ı Diren Polaroğulları kimdir? Diren Polatoğulları kaç yaşında ve nereli?

ÜÇ KURUŞ İRFAN KİMDİR?

İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

ÜÇ KURUŞ İRFAN GERÇEK ADI NEDİR?

Üç Kuruş dizisinde İrfan karakterini canlandıran isim Diren Polatoğulları'dır.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

Haberler.com - Gündem