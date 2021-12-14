Üç Kuruş 'Halide' kimdir? Halide kim canlandırıyor? Damla Makar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Üç Kuruş oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Halide geliyor. Peki, Üç Kuruş 'Halide' kimdir? Halide kim canlandırıyor? Damla Makar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte bilgiler...
Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Halide' kimdir? Halide kim canlandırıyor? Damla Makar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Kartal'ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır. Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal'ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.
Üç Kuruş Halide karakterini "Damla Makar" canlandırmaktadır.
Damla Makar, 1996 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından tiyatro bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Seni Çok Bekledim dizisinde de rol alan Damla Makar, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Halide karakterini canlandırmaktadır.
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