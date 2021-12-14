Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Üç Kuruş 'Halide' kimdir? Halide kim canlandırıyor? Damla Makar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

ÜÇ KURUŞ HALİDE KİMDİR?

Kartal'ın kuzenidir. Çok güzel ve havalı bir genç kızdır. Gözü yükseklerde, hırslı ve akıllı bir kız olan Halide mahalleyi de Kartal'ın küçük kız versiyonu gibi çekip çevirebilmektedir.

ÜÇ KURUŞ HALİDE KİM CANLANDIRIYOR?

Üç Kuruş Halide karakterini "Damla Makar" canlandırmaktadır.

DAMLA MAKAR KİMDİR?

Damla Makar, 1996 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından tiyatro bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Seni Çok Bekledim dizisinde de rol alan Damla Makar, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinde Halide karakterini canlandırmaktadır.

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