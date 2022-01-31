Üç Kuruş Azad kim? Azade gerçek ismi ne, kız mı, erkek mi? Üç Kuruş Azad'ı kim oynuyor, canlandırıyor? Sezin Akbaşoğulları kimdir?
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Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'ta dün akşam sürpriz gelişmeler yaşandı. Kartal, başlattığı savaşta galip gelmeyi başardı ve Nezih'i öldürdü. Finalde Kartal, Efe ve İrfan'ın karşı karşıya geldiği anlar heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? Azat gerçek ismi belli oldu mu? Üç Kuruş Azad'ı kim oynuyor, canlandırıyor?
Üç Kuruş Azade kimdir? Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV'nin merakla takip edilen dizisi hakkında önce tanınan bir oyuncunun Azad'ı canlandırması ve karakterin yeni dizisinde taşları yerinden oynatacağı tahmin ediliyor. Azad kimdir? Sevilen dizide Azad karakteri araştırılıyor. Azat'ın kim olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
ÜÇ KURUŞ AZADE KİM?
Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.
SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?
40 yaşının içinde olan oyuncumuz Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle geçen oyuncumuz kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yakalamıştır. Daha önce Kırmızı Oda, Ağlama Anne, Ufak Tefek Cinayetler, Fi, Cesur Ve Güzel, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yabancı gibi başarılı projelerde yer alan oyuncumuz kamera karşısına en son 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu diziyle geçmiştir.
Sezin Akbaşoğulları Yer Aldığı Diziler
- 2000-2003 Bizim Evin Halleri – Doğa
- 2005 Beyaz Gelincik – Meral Ceren
- 2005 Eylül – Zeynep Öğretmen
- 2007 Sır Gibi – Deniz
- 2008 Derdest – Gaye Acar
- 2009 Ah Kalbim – Candan
- 2010 Küstüm Çiçeği – Gülten Zeycanlı
- 2011 Sen De Gitme – Ceyda Sevi
- 2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Eylül Fidan
- 2014 Ah Neriman – Itır Kamer
- 2015 Racon Ailem İçin – Sedef Ercan
- 2015 Hatırla Gönül – Selma
- 2016 Cesur ve Güzel – Cahide Korludağ
- 2017 Fi – Işıl
- 2017 Ufak Tefek Cinayetler – Elif Işık
- 2018 Babamın Günahları – Melike
- 2018 Ağlama Anne – Özlem Alan
- 2020 Kırmızı Oda – Hediye
- 2021 Uyanış: Büyük Selçuklu – Zübeyde Hatun
- 2022 Üç Kuruş – Azade