Üç Kuruş Azad kim? Azade gerçek ismi ne, kız mı, erkek mi? Üç Kuruş Azad'ı kim oynuyor, canlandırıyor? Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Üç Kuruş Azade kimdir? Üç Kuruş Azad kim, belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Show TV'nin merakla takip edilen dizisi hakkında önce tanınan bir oyuncunun Azad'ı canlandırması ve karakterin yeni dizisinde taşları yerinden oynatacağı tahmin ediliyor. Azad kimdir? Sevilen dizide Azad karakteri araştırılıyor. Azat'ın kim olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÜÇ KURUŞ AZADE KİM?

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

40 yaşının içinde olan oyuncumuz Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle geçen oyuncumuz kariyerindeki asıl çıkışı 2005 yılında Beyaz Gelincik dizisinde hayat verdiği Ceren karakteriyle yakalamıştır. Daha önce Kırmızı Oda, Ağlama Anne, Ufak Tefek Cinayetler, Fi, Cesur Ve Güzel, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Yabancı gibi başarılı projelerde yer alan oyuncumuz kamera karşısına en son 2021 yılında Uyanış Büyük Selçuklu diziyle geçmiştir.

Sezin Akbaşoğulları Yer Aldığı Diziler

2000-2003 Bizim Evin Halleri – Doğa

2005 Beyaz Gelincik – Meral Ceren

2005 Eylül – Zeynep Öğretmen

2007 Sır Gibi – Deniz

2008 Derdest – Gaye Acar

2009 Ah Kalbim – Candan

2010 Küstüm Çiçeği – Gülten Zeycanlı

2011 Sen De Gitme – Ceyda Sevi

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – Eylül Fidan

2014 Ah Neriman – Itır Kamer

2015 Racon Ailem İçin – Sedef Ercan

2015 Hatırla Gönül – Selma

2016 Cesur ve Güzel – Cahide Korludağ

2017 Fi – Işıl

2017 Ufak Tefek Cinayetler – Elif Işık

2018 Babamın Günahları – Melike

2018 Ağlama Anne – Özlem Alan

2020 Kırmızı Oda – Hediye

2021 Uyanış: Büyük Selçuklu – Zübeyde Hatun

2022 Üç Kuruş – Azade

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