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Üç köpek balçıkta mahsur kaldı

Üç köpek balçıkta mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın eski çöplük alanında balçıkta mahsur kalan 3 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın eski çöplük alanında balçıkta mahsur kalan 3 köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman eski çöplük alanında bulunan başı boş köpeklerler, alana dökülen atık maddenin içine girince mahsur kaldı. Balçık halindeki atığa batan ve geri çıkamayan köpeklerin sesini duyan duyarlı bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balçığa girerek köpekleri mahsur kaldıkları yerden çıkarttı.

Mahsur kalan 3 köpek yara almadan kurtarıldı. - ADIYAMAN

Üç köpek balçıkta mahsur kaldı

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