Üç konser anlaşması yaptı

DMC etiketiyle yayınlanan yeni şarkısıyla kısmeti adeta açılan yakışıklı şarkıcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Green City otelde ilki yılbaşında olmak üzere üç konser anlaşmasına imza attı. Otel'in Genel Müdürü Ersan Taş ile anlaşmayı imzalayan Akyıldız, yılbaşına özel hazırladığı repertuarı ve güçlü sahne performansı ile izlemeye gelenlere unutulmaz bir eğlence sunmaya hazırlanıyor. Yakışıklı şarkıcı, "Her zaman kaliteli işlerin içinde olmaya özen gösterdim. Yeni şarkım kısa sürede çok beğenildi. Aldığım yorumlar çok güzel ve gurur verici. Bana da 'Hece' çok uğurlu geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'da yeni yılda sahne alacak olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

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