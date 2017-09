Üç Kız Kardeşin Müzik Tutkusu

İkisi tek yumurta ikiz olun üç kız kardeş müziğe karşı olan tutkuları ile dikkat çekiyor.



Tokat'ta yaşayan; Nazan (23), Nazlı (23) isimli ikizler ve kardeşleri Nalan Armağan (22) adlı üç kız kardeş müzik tutkularını profesyonel olarak sürdürmek istediklerini söylediler. Ortaokul son sınıftan bu yana müzikle ilgilendiklerini belirten Nazan, Nazlı ve Nalan kardeşler, dört yıldır TRT Türk Halk Müziği Gençlik korosunda sahne aldıklarını ifade etti.



Müziğe başlama hikayelerini anlatan kız kardeşlerden Nazan; "Biz üç kız kardeşiz, üniversite öğrencisiyiz, Nalan okulunu bitirdi, ben ve ikizim Nazlı Halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyoruz, aynı zamanda Açık Öğretimde Radyo ve televizyon programcılığı okuyoruz. THM 'ne gönül verdik bu yüzden TRT THM Gençlik korosuna girdik. Tokat'ın Yağmurlu kasabasında doğduk ama İstanbul'da yaşıyoruz. Annem Türk Halk Müziğini bağlamayı çok seviyor. Bizi de küçükken bağlama kursuna göndermişti. Orada bağlama çalmayı öğrendik sonra da yaşımız büyüdükten sonra, 2014 yılında açılan TRT Türk Halk Müziği Gençlik korosu sınavına başvurduk ve koroya girmeye hak kazandık. Şu anda da TRT Gençlik korosunda devam ediyoruz, koroda ayrıca solistlikte yapıyoruz. Sene içerisinde her Pazar çalışmalarımız oluyor. Nota, Türk Halk Müziği türkülerini öğreniyoruz. Üç hocamız bizlere bunları öğretiyor, sonra dönem içerisinde radyo sanatçılarının konserlerine eşlik ediyoruz ayrıca yıl sonu TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu olarak konser veriyoruz. Orada da sololar ve koro olarak eserleri seslendiriyoruz" dedi.



"Köyümüzün sanatçıları diyorlar"



Gençlik korosuna girdikten sonra hayatlarında bazı değişiklikler olduğunu belirten kız kardeşler; "Gençlik korosu bizim hayatımıza yenilikler kattı. Kendimizi her geçen gün geliştirdik. Gençlik korosuyla birlikte çeşitli konserler, TV çekimleri gerçekleştirdik. Memleketimizi tanıtmaya çalıştık, memleketimizi çok seviyoruz. Yaz tatillerinde mümkün mertebe Tokat'ımıza köyümüze giderek aile ve akrabalarımızla hasret gideriyoruz. Sağolsunlar bizleri çok seviyorlar ve bize köyümüzün sanatçıları diyorlar hoşumuza gidiyor gururlanıyoruz" şeklinde konuştular.



Türk Halk Müziğine gönül veren üç kızkardeş hedeflerinin Profesyonel anlamda Türk Halk Müziği sanatçısı olarak sahnelerde yer almak olduğunu belirterek; "Koroda bizi çok seviyorlar, üç kardeş olduğumuzu öğrendiklerinde hem şaşırıp hem de üçümüzün müziğe olan ilgisinden dolayı tebrik ediyorlar. Koromuzun şefi Naci hocamız ve diğer hocalarımız da sağ olsun bize çok destek oluyorlar. Üçümüzde aynı evin içerisinde sürekli sesimizi kontrol ederek türküler söylediğimiz için daha iyi uyum sağlıyoruz.



Müziği hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyoruz hedefimiz TRT'de kadrolu Türk Halk Müziği sanatçısı olmak" dediler.



Genç kızların halası Meliha Yıldırım da yeğenleri ile gurur duyduklarını belirterek, aile olarak her zaman onların yanında olduğunu ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. - TOKAT