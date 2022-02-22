1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Türkan kimdir? Türkan gerçekte kimdir? Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜRKAN KİMDİR?

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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