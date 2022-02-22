Üç Kız Kardeş Sadık kimdir? Sadık gerçekte kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle seyircilerde heyecan yaratırken dizinin kadrosu da merak konusu oldu Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizide Sadık merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Sadık kimdir? Sadık gerçekte kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında?
1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Sadık kimdir? Sadık gerçekte kimdir? Reha Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
ÜÇ KIZ KARDEŞ SADIK KİMDİR?
Oyuncu kadrosu ve karakterler:
• İclal Aydın - Nesrin
• Reha Özcan - Sadık
• Özgü Kaya - Türkan
• Almila Ada - Dönüş
• Melisa Berberoğlu - Derya
• Berker Güven - Somer
• Veda Yurtsever - Rüçhan
• Tayfun Erarslan - Özer
• Benian Dönmez - Nezahat
• Nazlı Senem Ünal - Mine
• Demircan Kaçel - Mesut
• Vural Şahanoğlu - Serdar
• Hakan Atalay - Fatih
• Mert Özcan - Hakan
• Ece Baliç - Dilek