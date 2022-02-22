1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Nezahat kimdir? Nezahat gerçekte kimdir? Benian Dönmez kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEZAHAT KİMDİR?

Sadık'ın kardeşi, kızların biricik halaları. Sadık'tan bir yaş küçük olmasına rağmen babalarını çok erken yaşta kaybettikleri için Sadık'a babası gibi bağlanmıştır. Onun sözünden kolay kolay çıkmaz, abisinin mutluluğu için elinden geleni yapar. Ama bir gün Fatih geri döndüğünde iki kardeşi arasında kalacaktır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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