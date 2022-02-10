Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Kanal D Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede?

Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor sorusunun merak edildi. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Kanal D Üç Kız Kardeş hangi şehirde, ilçede çekildi? Üç Kız Kardeş çekim yeri nerede?

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş yakında Kanal D'de ekranlara gelecektir. Dizinin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ayrıca yayın günü de henüz bilinmiyor. Fakat Kanal D'de Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri program ve diziler mevcut. Haliyle Üç Kız Kardeş dizisinin Cumartesi veya Salı günü ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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