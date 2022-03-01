Üç Kız Kardeş nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Üç Kız Kardeş nerede çekildi?

Üç Kız Kardeş'in nerede çekildiği merak edildi. Peki, Üç Kız Kardeş nerede çekildi? Üç Kız Kardeş nerede, hangi şehirde çekilmektedir? Üç Kız Kardeş dizi seti nerede? Dizinin çekildiği mekanlar neresi? Dizideki deniz nerede? Dizideki göl nerede? Dizideki deniz manzaralı yer neresi?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir. Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılmaktadır. Dizideki mekanlar burada geçiyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Üç Kız Kardeş her Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -

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