Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş hangi gün, hangi tarihte yayınlanacak? Üç Kız Kardeş yayın tarihi...

Üç Kız Kardeş ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin, yapımcılığını Ali Gündoğdu ile İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, "Üç Kız Kardeş" adlı dizisinde, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesine yer verilecek. Peki, Üç Kız Kardeş hangi gün, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, Üç Kız Kardeş yayın tarihi...

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ve yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan yapım, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Üç Kız Kardeş'in ilk tanıtımı yayınlanmasının ardından dizinin yayın tarihi de açıklandı. Üç Kız Kardeş dizisi 22 Şubat Salı günü Kanal D ekranlarında yerini alacak.

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