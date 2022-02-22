Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Mine gerçekte kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle seyircilerde heyecan yaratırken dizinin kadrosu da merak konusu oldu Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizide Mine merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Mine gerçekte kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında?
1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Mine gerçekte kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
ÜÇ KIZ KARDEŞ MİNE KİMDİR?
MİNE :
Mine, Somer'le İngiltere'de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım'ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak, Somer'den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer'in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan'ın, sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır.
Oyuncu kadrosu ve karakterler:
• İclal Aydın - Nesrin
• Reha Özcan - Sadık
• Özgü Kaya - Türkan
• Almila Ada - Dönüş
• Melisa Berberoğlu - Derya
• Berker Güven - Somer
• Veda Yurtsever - Rüçhan
• Tayfun Erarslan - Özer
• Benian Dönmez - Nezahat
• Nazlı Senem Ünal - Mine
• Demircan Kaçel - Mesut
• Vural Şahanoğlu - Serdar
• Hakan Atalay - Fatih
• Mert Özcan - Hakan
• Ece Baliç - Dilek