1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Mine kimdir? Mine gerçekte kimdir? Nazlı Senem Ünal kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

MİNE :

Mine, Somer'le İngiltere'de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım'ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak, Somer'den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer'in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan'ın, sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır.