Üç Kız Kardeş hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Üç Kız Kardeş yeni bölüm var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?
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Üç Kız Kardeş bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak edildi. Peki, Bu akşam Üç Kız Kardeş var mı, yok mu? 1 Mart Üç Kız Kardeş yeni bölüm olacak mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? Üç Kız Kardeş son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle! Haberimizde...
Üç Kız Kardeş bu akşam var mı merak ediliyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş bugün var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm neden yok? 1 Mart Üç Kız Kardeş yeni bölüm var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.
Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Kanal D'de.
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
- 23:15 Üç Kız Kardeş
- 02:15 Camdaki Kız
- 04:30 Asi
Türkan başına gelenler hakkında büyük şaşkınlık yaşıyor!
Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.
Türkan'ın Somer'le yaptığı evlilik, hem Türkan'ın hem de ailesinin kaderini geri dönülmeyecek şekilde değiştiriyor. 22 Şubat Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş ilk bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemiyor. Üç Kız Kardeş full bölümleriyle Kanal D'de!
Nesrin ve Sadık Kalender çifti Türkan, Derya ve Dönüş, isimlerinde üç kızlarıyla Ayvalık'ta sessiz sakin yaşam sürmektedir. Nesrin ve Sadık'ın ilk göz ağrısı Türkan'ın güzelliği tüm kasaba tarafından bilinir. Yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan'ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer'e gelin olarak almaya karar verir. Somer ise ailesinin onayı olmadığı yasak bir aşk yaşar. Rüçhan oğlu Somer'in Türkan'la evlenmesini zorunlu hale getirir. Türkan'ın yapacağı evlilik, Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender Ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Dönüş'ün kalbi aynı okulda olan Serdar için çarpar.
Kalender Ailesi'nin hayatını alt üst edecek bir darbede Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle yaşanır. Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için yurt dışından geri döner. Türkan'ın yuvasını kurmasıyla sevinç yaşayan Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemez. Kalender Ailesi'nin huzurlu günleri artık çok eskide kalır ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
- İclal Aydın - Nesrin
- Reha Özcan - Sadık
- Özgü Kaya - Türkan
- Almila Ada - Dönüş
- Melisa Berberoğlu - Derya
- Berker Güven - Somer
- Veda Yurtsever - Rüçhan
- Tayfun Erarslan - Özer
- Benian Dönmez - Nezahat
- Nazlı Senem Ünal - Mine
- Demircan Kaçel - Mesut
- Vural Şahanoğlu - Serdar
- Hakan Atalay - Fatih
- Mert Özcan - Hakan
- Ece Baliç - Dilek