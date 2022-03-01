Üç Kız Kardeş hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Üç Kız Kardeş yeni bölüm var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak?

Üç Kız Kardeş bu akşam var mı merak ediliyor. Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Üç Kız Kardeş dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş bugün var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm neden yok? 1 Mart Üç Kız Kardeş yeni bölüm var mı? Üç Kız Kardeş yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ HANGİ GÜN?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM VAR MI?

Üç Kız Kardeş dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Kanal D'de.

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Üç Kız Kardeş

02:15 Camdaki Kız

04:30 Asi

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan başına gelenler hakkında büyük şaşkınlık yaşıyor!

Düğünden hemen sonra evden ayrılan Somer eve döndüğü zaman, Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Ancak hastanede onları hiç beklemedikleri bir sürpriz karşılar. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olması iki kardeşi aynı anda hastaneye düşürür. Türkan'ın başından ayrılamayan Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkan'ın Somer'le yaptığı evlilik, hem Türkan'ın hem de ailesinin kaderini geri dönülmeyecek şekilde değiştiriyor. 22 Şubat Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş ilk bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş ilk bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemiyor. Üç Kız Kardeş full bölümleriyle Kanal D'de!

Nesrin ve Sadık Kalender çifti Türkan, Derya ve Dönüş, isimlerinde üç kızlarıyla Ayvalık'ta sessiz sakin yaşam sürmektedir. Nesrin ve Sadık'ın ilk göz ağrısı Türkan'ın güzelliği tüm kasaba tarafından bilinir. Yörenin en zengin ailesi olan Kormanların patroniçesi Rüçhan Korman, Türkan'ın dillere destan güzelliğini duyup oğlu Somer'e gelin olarak almaya karar verir. Somer ise ailesinin onayı olmadığı yasak bir aşk yaşar. Rüçhan oğlu Somer'in Türkan'la evlenmesini zorunlu hale getirir. Türkan'ın yapacağı evlilik, Sadık hariç tüm ailede sevinç içinde karşılanır. Kalender Ailesi, sakin hayatlarının son günlerini yaşadıklarını bilmeden düğün hazırlıklarına devam etmektedir. Diğer yandan Derya ve Dönüş üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Dönüş'ün kalbi aynı okulda olan Serdar için çarpar.

Kalender Ailesi'nin hayatını alt üst edecek bir darbede Sadık'ın erkek kardeşi Fatih'in gelmesiyle yaşanır. Fatih yüzünü bile görmediği kızını almak için yurt dışından geri döner. Türkan'ın yuvasını kurmasıyla sevinç yaşayan Nesrin, gözünden bile sakındığı biricik kızını cehennem ateşinin ortasına kendi elleriyle bıraktığını bilemez. Kalender Ailesi'nin huzurlu günleri artık çok eskide kalır ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

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