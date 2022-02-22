1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Fatih kimdir? Fatih gerçekte kimdir? Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

FATİH

Sadık ve Nezahat'in sorumsuz, yarınını düşünmeyen, hercai kardeşidir. Yıllar önce hamile olan sevgilisini terk etmekten kaçınmamış, onun doğum sırasında ölümünde bile geri dönmeyi düşünmemiştir. Ama yıllar sonra rüzgar tersine esmeye başlayınca tüm birikimini, parasını ve itibarını kaybedince sığındığı tek limana, ailesine dönmeye karar vermiştir. Ama bu kez karşısında başka bir Sadık vardır. Fatih'in oradan ayrılması için elinden geleni yapacaktır. Ama Fatih'in gitmeye niyeti yoktur.