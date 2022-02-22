Üç Kız Kardeş Fatih kimdir? Fatih gerçekte kimdir? Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında?
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Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle seyircilerde heyecan yaratırken dizinin kadrosu da merak konusu oldu Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizide Fatih merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Fatih kimdir? Fatih gerçekte kimdir? Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında?
1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Fatih kimdir? Fatih gerçekte kimdir? Hakan Atalay kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
ÜÇ KIZ KARDEŞ FATİH KİMDİR?
FATİH
Sadık ve Nezahat'in sorumsuz, yarınını düşünmeyen, hercai kardeşidir. Yıllar önce hamile olan sevgilisini terk etmekten kaçınmamış, onun doğum sırasında ölümünde bile geri dönmeyi düşünmemiştir. Ama yıllar sonra rüzgar tersine esmeye başlayınca tüm birikimini, parasını ve itibarını kaybedince sığındığı tek limana, ailesine dönmeye karar vermiştir. Ama bu kez karşısında başka bir Sadık vardır. Fatih'in oradan ayrılması için elinden geleni yapacaktır. Ama Fatih'in gitmeye niyeti yoktur.
Oyuncu kadrosu ve karakterler:
• İclal Aydın - Nesrin
• Reha Özcan - Sadık
• Özgü Kaya - Türkan
• Almila Ada - Dönüş
• Melisa Berberoğlu - Derya
• Berker Güven - Somer
• Veda Yurtsever - Rüçhan
• Tayfun Erarslan - Özer
• Benian Dönmez - Nezahat
• Nazlı Senem Ünal - Mine
• Demircan Kaçel - Mesut
• Vural Şahanoğlu - Serdar
• Hakan Atalay - Fatih
• Mert Özcan - Hakan
• Ece Baliç - Dilek