1. bölümü ile seyirciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Üç Kız Kardeş Dilek kimdir? Dilek gerçekte kimdir?Ece Baliç kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİLEK KİMDİR?

Dönüş ve Derya'nın okuldan arkadaşları Dilek de Ayvalık'ta kalacak ve orada eczacı Musa ile evlenecektir. Arkadaşlıkları hiçbir zaman bitmeyecektir.

Oyuncu kadrosu ve karakterler:

• İclal Aydın - Nesrin

• Reha Özcan - Sadık

• Özgü Kaya - Türkan

• Almila Ada - Dönüş

• Melisa Berberoğlu - Derya

• Berker Güven - Somer

• Veda Yurtsever - Rüçhan

• Tayfun Erarslan - Özer

• Benian Dönmez - Nezahat

• Nazlı Senem Ünal - Mine

• Demircan Kaçel - Mesut

• Vural Şahanoğlu - Serdar

• Hakan Atalay - Fatih

• Mert Özcan - Hakan

• Ece Baliç - Dilek

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