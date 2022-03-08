Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş bugün 3. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 4. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Dizinin bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Üç Kız Kardeş 3. Bölüm Fragmanı yayında! Türkan babasına gerçekleri anlatacak mı?
Kızların başında kavak yelleri eserken Türkan, Somer'in söyledikleri sonrasında yıkılmıştır. Derdini kimseye anlatmadığı için içten içe yalnızlıkla da savaşmaktadır. Babası ise kızında bir değişiklik olduğunu anlar. Türkan gerçekleri anlatacak mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!
3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.
Üç Kız Kardeş 1 Mart Salı akşamı yayınlanan 2. bölümde Türkan, evliliğindeki büyük krizi ailesinden saklamaya çalışıyor. 1 Mart Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 2. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Derya, Türkan'ın evliliğinin büyük krizi itiraf ederken, Kalender Ailesi için cehennemin kapıları açılır.
Somer, düğünün ardından Türkan'a gerçeği açıklayıp evden gider. Türkan ise evliliğinin büyük bir oyun olduğunu öğrenmenin şokuyla baş başadır. Rüçhan'dan gördüğü şiddet sonrası genç kız hastanelik olur. Somer eve döndüğünde Türkan'ı yaralanmış bir şekilde evde bulur ve hemen hastaneye götürür. Dönüş'ün sınavda yaşadıkları yüzünden hastanelik olmasıyla iki kardeş aynı anda hastanededir. Türkan ailesinin gerçeği öğrenmemesi için elinden geleni yapar. Somer, Mine ve Türkan arasında iyiden iyiye gerilmektedir. Bu durum Mine ile arasının açılmasına sebep olur ve Somer geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Bu hatanın bedeli ise herkes için ağır olacaktır.
Derya, Türkan'ın evliliği ile ilgili şüphelerinin peşine takılır. Hastanede Türkan'la karşılaşan Serdar, Derya'ya Türkan'ın durumunu anlatınca parçaları birleştiren Derya, ablasıyla ilgili kaygılarının doğru olduğu ortaya çıkar. Nesrin ve Derya arasındaki gerilim tırmanırken Derya bildiği her şeyi söyler. Artık Kalender ailesi için cehennemin kapıları açılır.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Kanal D'de.
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Türkan
Almila Ada - Dönüş
Melisa Berberoğlu - Derya
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven -
Veda Yurtsever - Rüçhan
Benian Dönmez -
Nazlı Senem Ünal -
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay -