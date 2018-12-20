Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta sokakta kavga eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, diğerleri gözaltına alındı.

Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta, Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.P, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.K. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA