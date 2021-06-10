Üç kıtadaki kuşları buluşturan Aras Kuş Cenneti'nde bu sezon 5 bin kuş halkalandı

Asya, Avrupa ve Afrika'dan göç eden kuşların rotasının kesişme noktasında yer alan ve yurdun en önemli kuş gözlem istasyonlarından Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde mart ile haziran döneminde 97 türden 5 bin kuş kayıt altına alınıp halkalandı.

Asya, Avrupa ve Afrika'dan göç eden kuşların rotasının kesişme noktasında yer alan ve yurdun en önemli kuş gözlem istasyonlarından Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde mart ile haziran döneminde 97 türden 5 bin kuş kayıt altına alınıp halkalandı.

Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını oluşturan Aras Nehri'nin kıyısında, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan istasyonda her yıl yapılan çalışmalar dünya kuş bilimine katkı sağlıyor.

Bölge yemyeşil doğası, sulak alanları, besin zenginliği ve coğrafi konumuyla birçok kuş türü tarafından üreme alanı olarak kullanılıyor.

Kuşlar, istasyondaki görevlilerce kayıt altına alınıp halkalanarak doğaya salınıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kuzey Doğa Derneği, Iğdır, Kars Kafkas ve Koç üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda gönüllülük sistemiyle hizmet veren uzmanlar, istasyonda kuş bilimi açısından oldukça önemli veriler elde ediyor.

Özellikle son zamanlarda dünyanın birçok bölgesinde etkili olan kuraklığa rağmen çalışmalarını yürüten uzmanlar, marttan haziran ayına kadar 97 türden yaklaşık 5 bin kuşa halka takarak kayıt altına aldı.

İstasyon sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinin 16 yıldır kuş bilimine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu yıl etkili olan kuraklığa rağmen oldukça olumlu sezon geçirdiklerini belirten Ağırkaya, "Bu sezon marttan itibaren şu ana kadar 97 türden yaklaşık 5 bin kuş halkaladık. Gerçekten güzel bir sezon oldu. Hava sıcaklığı bu yıl artış gösterdi, bu sene kuraklığın etkisi burada da hissedildi, buna bağlı olarak da farklı kuş türleri yakaladık. Çalışmamıza 13 gönüllü katıldı, İsveç ve Amerika'dan gelen gönüllü katılımcılarımız da var." dedi.

Kuş cenneti, kuş bilimine yeni veriler sağlıyor

Ağırkaya, Aras Kuş Cenneti'nin, bulunduğu konum nedeniyle kuş bilimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burası Güneydoğu Avrupa kuş rotasının önemli bir geçiş noktası. Bulunduğu yer itibarıyla Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişme noktası. Bugüne kadar çok nadir görülen kuş türlerine de burada rastladık ve halkaladık. Burası, gerçekten çok zengin, kuş bilimi açısından yeni verilere ulaşabildiğimiz çok önemli istasyon."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız