Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.
24.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:28
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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