Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...
Haberler » 3. Sayfa » Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan... - Haberler

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

24.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:28
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan...

Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.'nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler